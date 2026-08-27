Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

История о том, как законы физики внезапно оказались «кафирскими», а обычный торговый центр в Швеции превратился в арену эпичного противостояния.

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Комментарии
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Аля
Дебилки, блд!!!
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4 н.
АК
Александр Каплуненко
Ну что ещё можно ожидать от самок приматов, не успевших пройти полный цикл эволюции?!?!?!😆
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3 н.
SI
Sergey Ivanov
Александр Каплуненко
Ну что ещё можно ожидать от самок приматов, не успевших пройти полный цикл эволюции?!?!?!😆
А к ним надо относиться ровно так, как сама Эволюция относится к ним: Опасное животное погибает! То есть, его отстреливает более развитый Хомо Сапиенс.
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3 н.