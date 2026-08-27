Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

История о том, как законы физики внезапно оказались «кафирскими», а обычный торговый центр в Швеции превратился в арену эпичного противостояния.
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