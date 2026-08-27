Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

Ну что ещё можно ожидать от самок приматов, не успевших пройти полный цикл эволюции?!?!?!😆

SI

Sergey Ivanov

Александр Каплуненко Ну что ещё можно ожидать от самок приматов, не успевших пройти полный цикл эволюции?!?!?!😆

А к ним надо относиться ровно так, как сама Эволюция относится к ним: Опасное животное погибает! То есть, его отстреливает более развитый Хомо Сапиенс.