Посол РФ в Армении: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области

Россия продолжит оказывать помощь жителям Сюникской области в Армении. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором области Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном, пишет пресс-служба дипмиссии.