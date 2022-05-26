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Посол РФ в Армении: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области

Посол РФ в Армении: Москва продолжит помогать жителям Сюникской области

Россия продолжит оказывать помощь жителям Сюникской области в Армении. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором области Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном, пишет пресс-служба дипмиссии.

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