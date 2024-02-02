Используя традиционную политику кнута и пряника, Соединенные Штаты буквально принуждают некоторые, в основном небольшие, государства продавать военную технику и вооружения, в том числе поставленные Россией, которые затем Пентагон намеревается передать Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии