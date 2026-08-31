В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Пашиняна

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите ШОС представляет прекрасную возможность обсудить вопросы двусторонней повестки на высшем уровне.
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