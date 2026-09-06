Замена устаревшим Ан-24 и Ан-26: новый Ил-114-300 почти вдвое превосходит Ан-24 по дальности полета, к 2036 году могут выпустить около 100 таких самолетов

Ил-114-300 способен взлететь с взлетно-посадочной полосы длиной всего 1200 метров Компания «Ил», входящая в ОАК «Ростеха», намерена постепенно нарастить производство регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 и к 2031 году выйти на выпуск 12 машин ежегодно.