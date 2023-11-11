Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках

Бывший руководитель Хорошевского отдела СУ Следственного комитета (СК) по Москве Рустам Юсупов арестован до 10 января, также под стражу на тот же срок заключены экс-глава СУ по СЗАО Сергей Ромодановский и его заместитель бывший следователь Андрей Жерютин.
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