«Засуньте свое перемирие в одно место!» Инсайдеры: Путин унизил Трампа — СВО продолжится по жесткому сценарию

Автор: Валентин Меликов Кремль зол на президента США Дональда Трампа, который ради ресурсной сделки с Киевом уничтожил все шансы на завершение конфликта на Украине и пытается навязать России один за другим неприемлемые варианты «перемирия», говорят инсайдеры.