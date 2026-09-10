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Царьград

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Трамп обещал выплатить 5 тыс. долларов за победу республиканцев

Трамп обещал выплатить 5 тыс. долларов за победу республиканцев

Президент США Дональд Трамп предложил выплатить 5 тысяч долларов каждому взрослому американцу за победу республиканцев на выборах в Конгресс.

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