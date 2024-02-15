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США запустили ракету со спутниками слежения за гиперзвуковыми целями

США запустили ракету со спутниками слежения за гиперзвуковыми целями

Ракета Falcon 9 в рамках миссии USSF-124 Космических сил США стартовала на орбиту с группой новых американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

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