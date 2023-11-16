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Военная хроника сообщает об ударе по аэродрому Староконстантинов

Военная хроника сообщает об ударе по аэродрому Староконстантинов

Военная хроника сообщает об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. «Украинские мониторинговые каналы пишут, что слышна работа ПВО, а также звуки прилётов», — говорится в материале.

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