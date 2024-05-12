IIHF запретила болельщикам проносить российские флаги на матчи ЧМ-2024

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в интервью ТАСС заявил, что организация вынесла запрет на пронос российских флагов на матчи чемпионата мира 2024 года, который проходит в чешских городах Прага и Острава.
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