В США задержан студент из Китая, более двух недель запускавший дроны над штаб-квартирой ЦРУ

В США задержан 26-летний китайский гражданин Фэнъюнь Ши. Молодой человек запускал серии беспилотных летательных аппаратов над штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли и над военно-морской базой Норфолк (штат Вирджиния).
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