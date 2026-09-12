Как европейские марки будут выживать в кризис?

Ведущие европейские автоконцерны, похоже, ныне не в состоянии конкурировать с китайскими. Провал связан с существенным снижением спроса на европейские машины в Китае (Skoda вовсе решила покинуть крупнейший рынок в мире) и введенными Трампом пошлинами на импорт в США.