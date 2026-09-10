Ключи — в руки: новоселы ЖК "Дружба" принимают квартиры в центре Барнаула

Собственникам квартир в жилом комплексе "Дружба" начали передавать долгожданные ключи. Десятки радостных лиц, детский смех, объятия и дружеские рукопожатия — все это в новом 16-этажном доме, где очень скоро зажжется свет в окнах.
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