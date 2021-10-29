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В Чувашии представители Общественного совета при МВД определили победителей регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции»

В творческом состязании приняло участие 56 ребят со всей республики. 29 октября в МВД по Чувашской Республике подвели итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции».

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