От открытого бетона до камина под крышей: как Ирина Хакамада оформила пентхаус в центре Москвы

В Петровском переулке, в самом сердце Москвы, находится трехэтажный пентхаус Ирины Хакамады. В этом пространстве уживаются два совершенно разных характера: брутальная эстетика индустриального лофта на нижнем ярусе и теплое загородное настроение под самой крышей, где обустроена мансарда с настоящим камином.