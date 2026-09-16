От открытого бетона до камина под крышей: как Ирина Хакамада оформила пентхаус в центре Москвы

В Петровском переулке, в самом сердце Москвы, находится трехэтажный пентхаус Ирины Хакамады. В этом пространстве уживаются два совершенно разных характера: брутальная эстетика индустриального лофта на нижнем ярусе и теплое загородное настроение под самой крышей, где обустроена мансарда с настоящим камином.
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