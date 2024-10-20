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Царьград

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Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям: Русским поставили задачу - пережить эту зиму

Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям: Русским поставили задачу - пережить эту зиму

Начало отопительного сезона в России, или Турне по всем инстанциям. Русским поставили ключевую задачу - пережить эту зиму.

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