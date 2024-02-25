Зимбабве рассчитывает использовать российский опыт в инновациях и технологиях

Зимбабве стремится создать мощную экономику и региональный промышленный хаб при поддержке России. Об этом пишет газета The Sunday Mail со ссылкой на заявление первого вице-президента Зимбабве Константино Чивенги.
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