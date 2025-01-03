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Трэйс Джексон-Дэвис и Руди Гобер – в Топ-5 моментов игрового дня НБА

Топ-5 по итогам матчей лиги 2 января возглавили центровые Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт») и Руди Гобер («Миннесота»).

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