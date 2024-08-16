Демешин проверил работу больницы и ход строительства нового корпуса в Николаевске-на-Амуре

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Николаевскую центральную районную больницу, где обсудил проблемы учреждения и проинспектировал ход строительства нового лечебного корпуса.
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