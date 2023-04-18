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Де’Аарон Фокс забавным движением показал, что Джордан Пул симулирует

Де’Аарон Фокс забавным движением показал, что Джордан Пул симулирует

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс во время второго матча серии с «Голден Стэйт» (114:106, 2-0) показал судье, что игрок соперника Джордан Пул симулирует.

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