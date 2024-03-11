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Военное обозрение

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Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

Почему 19-летний уроженец Таджикистана получил полтора года условно за убийство ветерана СВО, в то время как бывший министр обороны ДНР И.

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