Овечкин и Кириленко на трибунах: как звезды российского спорта наблюдали исторический финал Лиги чемпионов Ирина ВальковаФинал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года навсегда войдёт в историю европейского футбола — не только благодаря впечатляющему результату, но и из-за внимания, которое он привлёк по всему миру, в том числе и в России.