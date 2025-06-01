Овечкин и Кириленко на трибунах: как звезды российского спорта наблюдали исторический финал Лиги чемпионов Ирина ВальковаФинал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года навсегда войдёт в историю европейского футбола — не только благодаря впечатляющему результату, но и из-за внимания, которое он привлёк по всему миру, в том числе и в России.
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