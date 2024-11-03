Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности CENTCOM

Бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности CENTCOM

Стратегические бомбардировщики дальнего радиуса ВВС США B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка.

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