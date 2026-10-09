Валентин ЛЕСНИК Чехия – одна из наиболее непримиримых стран, выступающая за продолжение войны на Украине.
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