Победа Витгенштейна при Бар-сюр-Обе

Сражение при Бар-сюр-Обе. Худ. Олег Пархаев Общая ситуация В ходе шестидневной кампании 9–14 февраля 1814 года Наполеон по частям разгромил союзную армию под началом прусского фельдмаршала Блюхера, заставив её прекратить наступление на Париж и отойти к Шалону (Шестидневная война Наполеона).
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