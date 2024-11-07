Уголовные дела против Трампа будут закрыты до его инаугурации

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В США завершен подсчет голосов в рамках прошедшей избирательной кампании. Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп победил во всех ключевых колеблющихся штатах и в итоге набрал 295 голосов коллегии выборщиков (для победы на выборах необходимо было получить 270 голосов).
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