Уголовные дела против Трампа будут закрыты до его инаугурации

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В США завершен подсчет голосов в рамках прошедшей избирательной кампании. Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп победил во всех ключевых колеблющихся штатах и в итоге набрал 295 голосов коллегии выборщиков (для победы на выборах необходимо было получить 270 голосов).