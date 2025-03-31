В России вновь случился масштабный сбой интернет-сервисов

31 марта в России наблюдались перебои в работе ряда интернет-сервисов. Примерно в 20:30 по московскому времени у многих пользователей по всей стране возникли проблемы с доступом к приложениям операторов связи «Ростелеком», МТС, «Билайн», а также к игровым платформам Steam и Epic Games Store.