Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Срок действия контракта Боба Майерса с «Голден Стэйт» истекает в конце сезона

Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Боб Майерс до сих не подписал новое соглашение с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх