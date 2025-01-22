В России предложили изменить подходы к одному методу контрацепции. Речь идет о медицинской стерилизации, с такой инициативой выступила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине, пишет РИА Новости.