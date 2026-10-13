Какая роль отведена танку Т-14 «Армата» в войне новой эпохи На прошлой неделе в Челябинской области прошли крупные военные учения «Центр-2026», в ходе которых Россия показала целый ряд интересных новинок.
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