Тренер "Ростова" Альба рассказал, что хотел бы привить команде у сборной Испании

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московской "Родины" заявил, что у сборной Испании есть одно качество, которое он бы хотел позаимствовать для своей команды.
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