В МИД РФ заявили, что Москва открыта к переговорам для урегулирования украинского конфликта

Москва не отказывается от переговоров с Киевом и готова рассмотреть конструктивные предложения, в том числе по новым форматам контактов, сообщает в понедельник газета “Известия” со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии