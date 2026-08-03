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В МИД РФ заявили, что Москва открыта к переговорам для урегулирования украинского конфликта

Москва не отказывается от переговоров с Киевом и готова рассмотреть конструктивные предложения, в том числе по новым форматам контактов, сообщает в понедельник газета “Известия” со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

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