🔥 В Симферопольском районе загорелась машина По информации ГУ МЧС России по РК, инцидент произошёл в посёлке Комсомольское.
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🔥 В Симферопольском районе загорелась машина По информации ГУ МЧС России по РК, инцидент произошёл в посёлке Комсомольское.