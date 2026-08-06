Михаил Чаплыга: Мендель обиделась на шефа и выложила список, где я внезапно продажный сторонник Банковой

Как список от бывшего пресс-секретаря президента вскрыл механизм фиктивных отчётов и циничного освоения бюджетов в украинском информационном поле? Почему блокировка Facebook-страниц в Украине сочетается с назначением их владельцев «провластными блогерами»? Как работает технология «списания бюджетов» на экспертов, которые публично критикуют действующую власть? И является ли публикация тайных списко… Читать далее: https://govorit.