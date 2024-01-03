Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек

Количество погибших в результате теракта вблизи кладбища, на котором похоронен иранский военный деятель Касем Сулеймани, что находится в иранской провинции Керман, выросло до 73, еще 170 человек получили ранения.
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