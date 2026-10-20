Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году вырастет более чем на 2 тысячи рублей, ее итоговый уровень превысит 30 тысяч рублей, передали «РИА Новости» со ссылкой на председателя Социального фонда Сергея Чиркова.