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Журналист Боуз увидел в словах Зеленского признание в обворовывании американцев

Журналист Боуз увидел в словах Зеленского признание в обворовывании американцев

Слова Владимира Зеленского о том, что до Украины дошла лишь часть выделенных Соединенными Штатами денег, фактически являются признанием о том, что он воровал средства, предназначавшиеся на поддержку республики.

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