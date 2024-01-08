Предатели бегут, а "шоковая терапия" никуда не делась

Людмила Свириденко Гайдар - это псевдоним. Настоящая фамилия Гайдара - Голиков. Наверняка, у её дедушки, который усыновлён Гайдаром, были какие-то родители и какая-то другая фамилия. Вот эту фамилию ей и вернуть, ну или уж настоящую фамилию Гайдара. Пусть поживет Голиковой.

Коська ШОБ у тебя, сука, КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ НИКОГДА!!! ОТ СЛОВА ВВВАААЩЩЩЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!