Дочка Гайдара, нашего либерального реформатора, устраивавшего стране "шоковую терапию", ожидаемо поселилась в Израиле.
Предатели бегут, а "шоковая терапия" никуда не делась
Комментарии
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Людмила Свириденко
Гайдар - это псевдоним. Настоящая фамилия Гайдара - Голиков. Наверняка, у её дедушки, который усыновлён Гайдаром, были какие-то родители и какая-то другая фамилия. Вот эту фамилию ей и вернуть, ну или уж настоящую фамилию Гайдара. Пусть поживет Голиковой.
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2 час.
Коська
ШОБ у тебя, сука, КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ НИКОГДА!!! ОТ СЛОВА ВВВАААЩЩЩЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.
Владимир Петросов
"Живёт на барыши от сдаваемых элитных московских квартир...." потому что у нас власти такие. Шо хош, то и делай. И ничаго табе не будя.
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1 час.
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