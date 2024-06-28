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Что такое буфер обмена. Для чего он предназначен и что можно в него поместить

Что такое буфер обмена. Для чего он предназначен и что можно в него поместить

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