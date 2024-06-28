Что такое буфер обмена. Для чего он предназначен и что можно в него поместить

Буфер обмена. Что это, для чего, как работает, как им пользоваться и как очиститьВ современном цифровом мире, где информация передается с\u000Aневероятной скоростью, буфер обмена стал незаменимым инструментом для каждого\u000Aпользователя компьютера или мобильного устройства.