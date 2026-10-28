Страшная новость: Русские "рыбаки" из ГРУ и ГУГИ готовы "выключить" Британию Давненько The Telegraph не радовали нас свеженькими расследованиями суперзлодейств свирепой российской разведки.
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