Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Против Арестовича* на Украине возбудили уголовное дело

Против Арестовича* на Украине возбудили уголовное дело

На Украине возбудили уголовное дело в отношении Алексея Арестовича* - экс-советника главы офиса президента Украины (в России он внесен в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье).

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