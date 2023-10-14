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Новый Нижегородский

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Блинкен предупредил об угрозе вторжения Азербайджана...

Блинкен предупредил об угрозе вторжения Азербайджана...

Блинкен предупредил об угрозе вторжения Азербайджана в АрмениюАзербайджан готовит вторжение на юг Армении — оно может произойти уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой американских конгрессменов, пишет Politico.

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