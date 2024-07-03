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«Рождение дочки разрушило мою жизнь и наш брак — я не готов быть отцом»

«Рождение дочки разрушило мою жизнь и наш брак — я не готов быть отцом»

«Нашей с женой дочке почти два года, и она разрушила наш брак, — признался на популярном форуме Reddit один из пользователей.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Это ужасно,не любит своего ребёнка.Вам надо развестись.Но виноваты в этом только вы.Нечего было заводить семью, коли вы такой эгоист.
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13 час.
Элеонора Коган
Ребёнок-то ни в сём не виноват. А быть нелюбимым -это для ребёнк4а самое унизительное.
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13 час.
А
Алексей
Да, случается такое - ну, нет отцовских чувств и все тут. Николай Амосов рассказывал (и писал), что в свое время не испытывал потребности в своих детях, но жене &quot;видите ли, дочку захотелось - вынь да положь... но когда впервые увидел это шевелящийся комочек...&quot;... словом, разом проснулись все необходимые чувства и даже инстинкты. А вот в описанном случае этого не произошло. И эти инстинкты (или их отсутствие) ни воле, ни совести не подвластны, взывай - не взывай к ним - пустое. А винить этого малого можно только в том, что он, абсолютно не будучи готовым быть главой семейства, все-таки &quot;пошел на ее создание&quot;. Ну и как вообще не стыдно трубить &quot;по секрету всему свету&quot; о том, что он ревнует жену к дочери (видите ли, она ему теперь мало внимания уделяет), что &quot;дочь разрушила жизнь&quot;... Только развод тут. Не готов быть отцом, значит и не будь им (вот только алименты соизволь неукоснительно платить).
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3 час.

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