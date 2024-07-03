«Рождение дочки разрушило мою жизнь и наш брак — я не готов быть отцом»

А

Алексей

Да, случается такое - ну, нет отцовских чувств и все тут. Николай Амосов рассказывал (и писал), что в свое время не испытывал потребности в своих детях, но жене "видите ли, дочку захотелось - вынь да положь... но когда впервые увидел это шевелящийся комочек..."... словом, разом проснулись все необходимые чувства и даже инстинкты. А вот в описанном случае этого не произошло. И эти инстинкты (или их отсутствие) ни воле, ни совести не подвластны, взывай - не взывай к ним - пустое. А винить этого малого можно только в том, что он, абсолютно не будучи готовым быть главой семейства, все-таки "пошел на ее создание". Ну и как вообще не стыдно трубить "по секрету всему свету" о том, что он ревнует жену к дочери (видите ли, она ему теперь мало внимания уделяет), что "дочь разрушила жизнь"... Только развод тут. Не готов быть отцом, значит и не будь им (вот только алименты соизволь неукоснительно платить).