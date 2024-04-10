Binance Margin представляет на платформе пять альткоинов и новые торговые пары

Binance Margin, торговое подразделение ведущей в мире криптовалютной биржи Binance с использованием кредитного плеча, расширило свои финансовые инструменты, добавив пять новых альткоинов и множество вариантов торговых пар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии