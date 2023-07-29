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Герман Эль Класико о новичках Медиалиги: «Круто, что «Чисто Питер» заходит с контентом, а не выпендрежем»

«Кого бы из новичков хотел видеть в лиге? В целом, «Чисто Питер» стоит особняком. Ребята усиленно занимаются контентом, это классно.

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