Хибла Герзмава, Владимир Спиваков и Игорь Бутман выступят на Зимнем фестивале в «Зарядье»

II Московский зимний музыкальный фестиваль пройдет в МКЗ «Зарядье» с 7 по 31 декабря 2023 года. Как сообщает пресс-служба зала, зрителей ожидают мировые премьеры, прославленные исполнители и коллективы, звёзды оперы и балета, театра и кино.