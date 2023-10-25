Хибла Герзмава, Владимир Спиваков и Игорь Бутман выступят на Зимнем фестивале в «Зарядье»

II Московский зимний музыкальный фестиваль пройдет в МКЗ «Зарядье» с 7 по 31 декабря 2023 года. Как сообщает пресс-служба зала, зрителей ожидают мировые премьеры, прославленные исполнители и коллективы, звёзды оперы и балета, театра и кино.
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