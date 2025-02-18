Сектор рублевых облигаций. Вчера индекс RGBI скорректировался вниз на 1,22%, основное давление пришлось на короткий отрезок кривой.
ФИНАМ: Откат
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Сектор рублевых облигаций. Вчера индекс RGBI скорректировался вниз на 1,22%, основное давление пришлось на короткий отрезок кривой.