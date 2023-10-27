Делегация Новосибирской области посетила ´Бобруйскагромаш´.

Сегодня делегация Новосибирской области во главе с заместителем Министра - начальником управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денисом Рягузовым посетила ´Бобруйскагромаш´.
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