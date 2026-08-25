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Газета.ру

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В России разработали противоосколочную штору для окон и балконов

В России разработали противоосколочную штору для окон и балконов

На форуме «Патриоты России» в Тюмени местная компания «ПрофВС» (Профессиональное военное снаряжение) представила разработку противоосколочной шторы, которая защитит мирных жителей от атак беспилотников ВСУ.

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